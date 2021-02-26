Продлена регистрация на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»
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Об этом сообщают «Дни.ру».
За пять недель подано более 10 тыс. заявок.
«Изначально мы не планировали таких мер, но в связи с тем, что из-за праздничных дней рабочая неделя была короткой и у некоторых объективно затруднён доступ к выполнению наших требований, мы приняли решение уточнить правила и продлить этот этап до 5 марта включительно. Чтобы все желающие специалисты в digital-сфере могли присоединиться к конкурсу и проверить свои силы на дистанционном этапе», — заявила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.
Со своей стороны, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что конкурс привлёк специалистов со всей страны, передаёт «Взгляд».
Лидерами по количеству зарегистрированных участников являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Башкирия.
Ранее сообщалось, что самарские студенты, руководители цифровых проектов, контент-менеджеры и аналитики примут участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций».