Продлена регистрация на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

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Организаторы решили продлить регистрацию на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций».
Продлена регистрация на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»
  • © Пресс-служба АНО «Россия-страна возможностей»

Об этом сообщают «Дни.ру».

За пять недель подано более 10 тыс. заявок.

«Изначально мы не планировали таких мер, но в связи с тем, что из-за праздничных дней рабочая неделя была короткой и у некоторых объективно затруднён доступ к выполнению наших требований, мы приняли решение уточнить правила и продлить этот этап до 5 марта включительно. Чтобы все желающие специалисты в digital-сфере могли присоединиться к конкурсу и проверить свои силы на дистанционном этапе», — заявила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Со своей стороны, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что конкурс привлёк специалистов со всей страны, передаёт «Взгляд».

Лидерами по количеству зарегистрированных участников являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Башкирия.

Ранее сообщалось, что самарские студенты, руководители цифровых проектов, контент-менеджеры и аналитики примут участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций».

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