Самарская область примет участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

Самарские студенты, руководители цифровых проектов, контент-менеджеры и аналитики примут участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций».

Об этом сообщает sova.info.

По результатам конкурса планируется сформировать кадровый резерв для сферы интернет-коммуникаций и региональных «цифровых» команд.

Финалисты смогут поработать в аппарате комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее Inforeactor сообщал, что цель конкурса заключается в поиске и отборе перспективных специалистов различных направлений цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства.