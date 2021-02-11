Самарская область примет участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

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Самарские студенты, руководители цифровых проектов, контент-менеджеры и аналитики примут участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций».
Самарская область примет участие в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»
  • Pixabay

Об этом сообщает sova.info.

По результатам конкурса планируется сформировать кадровый резерв для сферы интернет-коммуникаций и региональных «цифровых» команд.

Финалисты смогут поработать в аппарате комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее Inforeactor сообщал, что цель конкурса заключается в поиске и отборе перспективных специалистов различных направлений цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства.

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