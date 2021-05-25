Опрос: 26% россиян планируют отправиться в отпуск на автомобиле

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Этим летом 26% жителей России намерены отправиться в отпуск на автомобиле, выяснили эксперты сервиса «СберАвто» и портала «Работа.ру».
Опрос: 26% россиян планируют отправиться в отпуск на автомобиле
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Четверть респондентов хотят добраться до места отдыха на самолёте, ещё 19% — на электричке или поезде.

По словам 18% опрошенных, они останутся на месте пребывания, а 7% запланировали поездку на автобусе.

Чаще всего респонденты отмечали, что проведут отпуск в Москве или Подмосковье (14%), в городах Крыма намерены отдохнуть 12%.

Каждый десятый участник исследования отправится в Сочи, 7% будут отдыхать в Санкт-Петербурге. Анапу выбрали 5%, Краснодар — 4%, Геленджик — 2%.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.

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