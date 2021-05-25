Опрос: 26% россиян планируют отправиться в отпуск на автомобиле
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Об этом сообщает газета «Известия».
Четверть респондентов хотят добраться до места отдыха на самолёте, ещё 19% — на электричке или поезде.
По словам 18% опрошенных, они останутся на месте пребывания, а 7% запланировали поездку на автобусе.
Чаще всего респонденты отмечали, что проведут отпуск в Москве или Подмосковье (14%), в городах Крыма намерены отдохнуть 12%.
Каждый десятый участник исследования отправится в Сочи, 7% будут отдыхать в Санкт-Петербурге. Анапу выбрали 5%, Краснодар — 4%, Геленджик — 2%.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Анапа приняла около 340 тыс. туристов с начала 2021 года, из них с 1 мая — 184 тыс.