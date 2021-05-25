Военный эксперт назвал российские ВС одними из наиболее эффективных в мире

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в беседе с RT рассказал о состоянии Вооружённых сил Российской Федерации.

«В целом вооружённые силы существенно укрепились. Как в организационном плане и в подготовке кадров, так и в плане оснащения современными образцами вооружения… Это касается и реализации гиперзвука, это касается и реализации технического задела по созданию дальнобойных неядерных средств стратегического сдерживания, это также касается реализации задач по укреплению воздушно-космической обороны. По всем этим направлениям (и по многим другим тоже, например по комплексам радиоэлектронной борьбы) мы находимся на передовых позициях в мире», — сказал Мураховский.

Эксперт отметил важность того, что в стране начато и продолжается серийное производство передовых образцов вооружения.

«Они поступают в войска, на флот, в космические силы. Я думаю, что по совокупности сегодня российские вооружённые силы являются одними из наиболее эффективных и современных в мире. Но работа продолжается. Как по созданию тех образцов, которые завершают стадию опытных испытаний, в частности С-500, так и по созданию новых систем вооружения»,— добавил собеседник RT.

По мнению Мураховского, Россия расходует достаточно эффективно и экономно те средства, которые есть в оборонном бюджете и в гособоронзаказе.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК рассказал о ходе испытаний зенитных ракетных систем С-500.