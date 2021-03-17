Войска ЮВО стоят в приоритете на оснащение новыми комплексами С-500

Южный военный округ находится в приоритете по оснащению новыми образцами вооружения, включая комплексы С-500.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

«Несомненно, Южный военный округ является приоритетным в плане оснащения современными образцами вооружения. Поэтому поступление на вооружение нашей армии, ВВС и ПВО новейших комплексов ПВО С-500 и С-350 также может произойти в любой момент в рамках её дооснащения», — приводит ТАСС его слова.

По словам Дворникова, на юге России уже развёрнута достаточно мощная система ПВО, на вооружении подразделений Южного военного округа стоят современные системы С-400 «Триумф» и комплексы «Панцирь-С».

Ранее сообщалось, что в Крыму начались учения ВДВ.