Войска ЮВО стоят в приоритете на оснащение новыми комплексами С-500

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Южный военный округ находится в приоритете по оснащению новыми образцами вооружения, включая комплексы С-500.
Войска ЮВО стоят в приоритете на оснащение новыми комплексами С-500

Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

«Несомненно, Южный военный округ является приоритетным в плане оснащения современными образцами вооружения. Поэтому поступление на вооружение нашей армии, ВВС и ПВО новейших комплексов ПВО С-500 и С-350 также может произойти в любой момент в рамках её дооснащения», — приводит ТАСС его слова.

По словам Дворникова, на юге России уже развёрнута достаточно мощная система ПВО, на вооружении подразделений Южного военного округа стоят современные системы С-400 «Триумф» и комплексы «Панцирь-С». 

Ранее сообщалось, что в Крыму начались учения ВДВ.

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