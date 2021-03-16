В Крыму начались учения ВДВ

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На военном полигоне Опук на востоке Крыма начались учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского соединения ВДВ, сообщили в Минобороны России.
В Крыму начались учения ВДВ
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В рамках первого этапа масштабного командно-штабного учения осуществлена перевозка личного состава и техники комбинированным способом (кораблями и самолётами) из Ставропольского и Краснодарского краёв на полуостров Крым», — приводит сообщение департамента информации и массовых коммуникаций ведомства ТАСС.

Десантники приступили к планированию боевых действий.

В рамках первого этапа учений подразделения связи отработали обеспечение бесперебойного управления войсками в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Учения, в которых примут участие более 2 тыс. военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолёты и вертолёты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации, продлятся до 19 марта.

В феврале «Крыминформ» передавало, что на полуострове прошли учения артиллеристов армейского корпуса Черноморского флота.

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