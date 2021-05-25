В Национальном центре помощи детям рассказали о причинах пропажи несовершеннолетних

Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская рассказала о причинах пропажи несовершеннолетних.

«Основной причиной пропажи несовершеннолетних в России уже на протяжении пяти-шести лет становятся самовольные уходы детей и подростков из дома или детских учреждений», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, слаженная работа правоохранительных органов и волонтёров позволяет в большинстве случаев вернуть детей домой в течение трёх дней. Вместе с тем, отметила Мильская, даже один пропавший ребёнок — это уже слишком много и горе для любой семьи.

Как считает эксперт, дети, как правило, не осознают серьёзности своего поступка, для них уход из дома является формой протеста.

«В этот момент он не думает об опасностях, которые подстерегают на территории города или в лесной местности. Поэтому наши волонтёры работают с такими детьми, чтобы не допустить их повторного побега из дома», — уточнила Мильская.

Ранее сообщалось, что суд в Нижнем Новгороде арестовал 35-летнего мужчину, забравшего шестилетнего мальчика с детской площадки и незаконно удерживавшего его.