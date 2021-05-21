Суд в Нижнем Новгороде арестовал удерживавшего шестилетнего мальчика

Суд в Нижнем Новгороде арестовал 35-летнего мужчину, забравшего шестилетнего мальчика с детской площадки и незаконно удерживавшего его. Об этом сообщает региональный главк СК России.

«Судом удовлетворено ходатайство... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК России (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего)», — говорится в пресс-релизе.

Обвиняемый дал признательные показания.

17 мая мальчик гулял на детской площадке в Нижнем Новгороде, после чего пропал. В ходе поисковых операций на одной из камер видеонаблюдения ребёнка заметили с неким мужчиной в магазине.

Поздно ночью ребёнка нашли, он шёл вдоль дороги в Сормове с тем же мужчиной. Источник в правоохранительных органах в беседе с Life.ru рассказал, что мужчина, с которым видели мальчика, якобы хотел, чтобы ребёнок стал его сыном.