В Нижнем Новгороде рассказали о ходе расследования дела об исчезновении шестилетнего мальчика

В Нижнем Новгороде продолжают расследовать уголовное дело, возбуждённое по факту исчезновения шестилетнего мальчика.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл 17 мая. Ребёнок гулял на детской площадке на улице Заломова, после чего пропал. Его мать обратилась в дежурную часть. В ходе поисковых операций на одной из камер видеонаблюдения мальчика заметили с неким мужчиной в магазине.

Поздно ночью ребёнка нашли, он шёл вдоль дороги в Сормове с тем же мужчиной. На допросе тот заявил, что познакомился с ребёнком на детской площадке днём ранее. На следующий день мальчик снова увидел этого мужчину и ушёл с ним гулять.

Источник в правоохранительных органах в беседе с Life.ru рассказал, что мужчина, с которым видели мальчика, якобы хотел, чтобы ребёнок стал его сыном. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Похищение человека».

В отношении матери мальчика решается вопрос о заведении дела по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее сообщалось, что арестован подозреваемый в убийстве школьницы под Нижним Новгородом.