Госдума поддержала проект о запрете отождествления роли СССР и Германии в войне

Госдума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что документ предполагает «запретить в интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.

Авторы инициативы — глава комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер ГД Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.