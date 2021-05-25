Госдума поддержала проект о запрете отождествления роли СССР и Германии в войне
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Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что документ предполагает «запретить в интернете и СМИ отождествлять цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».
Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму.
Авторы инициативы — глава комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер ГД Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.