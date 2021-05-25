В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию вокруг посадки самолёта Ryanair в Белоруссии

Глава Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал ситуацию вокруг посадки пассажирского самолёта компании Ryanair в Белоруссии.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что решение ЕС по поводу Белоруссии никак не отразится на россиянах.

«На данный момент границы у нас для туристов закрыты из-за пандемии. Авиасообщение есть только с пятью странами, одна из которых — Абхазия, куда перелёты осуществляются по российской территории. Остальные направления, которые открываются оперативным штабом, обеспечиваются российскими авиакомпаниями», — сказал эксперт.

Как отметил Осауленко, по окончании пандемии Россия прежде всего будет восстанавливать собственное авиасообщение, и транзиты, как правило, осуществляются по гибкой экономической шкале.

Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.Ru Роман Гусаров в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию вокруг посадки пассажирского самолёта компании Ryanair в Белоруссии.