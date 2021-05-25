Военный эксперт рассказал о мощном потенциале России

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Полина Полетаева
Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин в беседе с RT рассказал о мощном потенциале России.
Военный эксперт рассказал о мощном потенциале России
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«У России очень мощный потенциал. При небольшом финансировании она может добиваться выдающихся, даже уникальных результатов. В ряде областей мы опередили весь мир. Ракеты «Циркон», гиперзвуковые технологии и т. д. Мы первые поставили гиперзвуковые вооружения на службу нашим вооружённым силам», — сказал эксперт.

По его словам, небольшой бюджет при таких результатах «вызывает во всём мире удивление».

«Об этом пишут целые научные работы и пытаются понять, как Россия при таком небольшом финансировании умудряется обеспечить защиту и безопасность огромных территорий, создавать новейшие вооружения, поддерживать колоссальные ядерные силы и формировать свой флот. И всё это с таким небольшим оборонным бюджетом. А он у нас очень скромный», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об укреплении потенциала ядерной триады страны.

На совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК он также рассказал о ходе испытаний зенитных ракетных систем С-500.

Российский лидер ранее также подчёркивал, что по расходам на национальную оборону Россия входит в десятку стран, занимая последние строчки.

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