Названа новая дата проведения Московского полумарафона

Московский полумарафон, который должен был пройти 16 мая на территории олимпийского комплекса «Лужники», состоится 22 августа 2021 года.

Он пройдёт вместо полумарафона «Лужники», запланированного на эту дату. Зарегистрировавшиеся на данное мероприятие могут принять участие в Московском полумарафоне или вернуть деньги.

Также стало известно, что в связи с эпидемиологической обстановкой и с учётом рекомендаций региональных властей «Беговое сообщество» переносит Красочный забег с 6 июня на 4 июля.

Участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Если нет возможности принять участие в мероприятиях в эти числа, то можно вернуть стартовый взнос.

Ночной забег намечен на 19 июня, марафон «Белые ночи» — на 17 июля, петербургский полумарафон «Северная столица» — на 8 августа, Московский марафон — на 26 сентября, кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» — на 2 и 3 октября, Крылатский трейл — на 31 октября.

Ранее сообщалось, что Московский полумарафон, запланированный на 16 мая, перенесли на неопределённый срок.