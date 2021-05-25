Названа новая дата проведения Московского полумарафона

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Московский полумарафон, который должен был пройти 16 мая на территории олимпийского комплекса «Лужники», состоится 22 августа 2021 года.
Названа новая дата проведения Московского полумарафона
  • АГН «Москва»

Он пройдёт вместо полумарафона «Лужники», запланированного на эту дату. Зарегистрировавшиеся на данное мероприятие могут принять участие в Московском полумарафоне или вернуть деньги.

Также стало известно, что в связи с эпидемиологической обстановкой и с учётом рекомендаций региональных властей «Беговое сообщество» переносит Красочный забег с 6 июня на 4 июля.

Участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Если нет возможности принять участие в мероприятиях в эти числа, то можно вернуть стартовый взнос.

Ночной забег намечен на 19 июня, марафон «Белые ночи» — на 17 июля, петербургский полумарафон «Северная столица» — на 8 августа, Московский марафон — на 26 сентября, кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» — на 2 и 3 октября, Крылатский трейл — на 31 октября.

Ранее сообщалось, что Московский полумарафон, запланированный на 16 мая, перенесли на неопределённый срок.

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