Московский полумарафон перенесли на неопределённый срок

Московский полумарафон, запланированный на 16 мая, перенесли на неопределённый срок.

Команда Бегового сообщества приостановила подготовку мероприятия в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учётом рекомендаций региональных властей.

Новую дату организаторы объявят дополнительно.

«Мы долго работали над организацией забега и горько сожалеем о том, что не смогли выполнить свои обязательства. Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами», — заявили они.

Полумарафон должен был пройти на территории олимпийского комплекса «Лужники».