Московский полумарафон перенесли на неопределённый срок

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Московский полумарафон, запланированный на 16 мая, перенесли на неопределённый срок.
Московский полумарафон перенесли на неопределённый срок
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Команда Бегового сообщества приостановила подготовку мероприятия в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учётом рекомендаций региональных властей.

Новую дату организаторы объявят дополнительно.

«Мы долго работали над организацией забега и горько сожалеем о том, что не смогли выполнить свои обязательства. Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами», — заявили они.

Полумарафон должен был пройти на территории олимпийского комплекса «Лужники».

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