Московский полумарафон перенесли на неопределённый срок
- © Агентство городских новостей «Москва»
Команда Бегового сообщества приостановила подготовку мероприятия в связи с эпидемиологической обстановкой, а также с учётом рекомендаций региональных властей.
Новую дату организаторы объявят дополнительно.
«Мы долго работали над организацией забега и горько сожалеем о том, что не смогли выполнить свои обязательства. Просим прощения у всех, кто ждал этот старт вместе с нами», — заявили они.
Полумарафон должен был пройти на территории олимпийского комплекса «Лужники».