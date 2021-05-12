Московский полумарафон пройдёт 16 мая

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Московский полумарафон состоится 16 мая на территории олимпийского комплекса «Лужники». Протяжённость забегов составит 21,1 км и 5 км.
Московский полумарафон пройдёт 16 мая
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Участники основной дистанции пробегут один круг по центральным набережным столицы. Они увидят знаковые достопримечательности города, в том числе Крымский мост, собор Василия Блаженного и Кремль.

Забеги будут проведены с соблюдением санитарных норм.

Среди претендентов на победу у мужчин — победитель Московского полумарафона 2019 года, двукратный чемпион России по марафону Степан Киселёв и рекордсмен России на 5, 10 и 21,1 км Владимир Никитин.

На старт забега среди женщин выйдут победительница Московского полумарафона 2019 года, призёр Олимпиады — 2012 Татьяна Архипова и лидер Московского полумарафона 2018 года Алина Прокопьева.

Ранее сообщалось, что в рамках полумарафона и марафона в Москве состоятся корпоративные эстафеты.

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