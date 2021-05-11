В рамках полумарафона и марафона в Москве состоятся корпоративные эстафеты

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«Беговое сообщество» анонсировало проведение корпоративных эстафет в рамках ряда забегов в России.
В рамках полумарафона и марафона в Москве состоятся корпоративные эстафеты
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Интерфакс».

16 мая такие мероприятия состоятся во время Московского полумарафона, 8 августа — во время полумарафона «Северная столица» в Санкт-Петербурге, 26 сентября — во время Московского марафона.

«Представители малого, среднего и крупного бизнеса выйдут на старт вместе со своими коллегами, чтобы разделить друг с другом не только дистанцию забега и трудности её преодоления, но и радость на финише», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что Московский кредитный банк (МКБ) 16 мая выступит официальным партнёром Московского полумарафона.

Маршрут пройдёт по столичным набережным, в том числе по Лужнецкой, Фрунзенской и Кремлёвской.

«Бег — самый массовый любительский вид спорта в России. По данным OMI, сейчас бегают 38% горожан — это самые физически активные, обеспеченные, ведущие здоровый образ жизни люди. Количество участников организованных забегов также постоянно растёт», — заявил председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

Ранее сообщалось, что генеральный директор платёжной системы МИР Владимир Комлев и основатель Бегового сообщества Дмитрий Тарасов подписали соглашение о сотрудничестве.

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