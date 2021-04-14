Платёжная система МИР подписала соглашение о сотрудничестве с Беговым сообществом
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«Беговое сообщество — организатор Московского марафона, Московского полумарафона, Ночного забега, полумарафона «Северная столица» и других стартов. В рамках соглашения держатели карт МИР смогут получать скидку 10% при оплате участия в мероприятиях.
«Бег — один из самых популярных любительских видов спорта в России, поэтому нам как национальной платёжной системе важно поддерживать тех, кто любит заниматься бегом, независимо от уровня», — заявил Комлев.
По его словам, скидка в рамках партнёрства — первый подобный проект, а в ближайшем будущем планируется, например, предоставить кешбэк за покупку беговой экипировки.
«Платёжная система МИР — надёжный партнёр, который поможет развиваться проекту в целом, привнести интересные активации и привлечь ещё больше людей к ежедневным занятиям спортом», — сказал, со своей стороны, Тарасов.
Он выразил надежду, что совместно у них получится сделать участие в мероприятиях Бегового сообщества ещё более комфортным.