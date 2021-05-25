Продажи одноразовых масок в России упали на 61% за год
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Об этом сообщает газета «Известия».
Объём продаж одноразовых перчаток (в штуках) оказался в мае ниже январского уровня на 39% и ниже уровня мая 2020 года на 65%. Продажи антисептиков снизились на 5 и 29% соответственно.
«Закупки СИЗ становятся более редкими и не системными. Если раньше пополнение их запасов происходило вместе с пополнением запасов продовольствия, обычно в периоды получения заработной платы, сейчас наблюдается уход от этой тенденции», — заявили эксперты.
В пресс-службе Wildberries, в свою очередь, отметили, что с 1 по 21 мая 2021 года продажи масок в натуральном выражении сократились на 45% по сравнению с 1—21 января. Продажи антисептиков упали на 19%. Наборов одноразовых перчаток в мае продано на 77% больше, чем в начале года.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.