Продажи одноразовых масок в России упали на 61% за год

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Продажи одноразовых масок в России в первой половине мая упали на 26% по сравнению с первой половиной января и на 61% за год, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» (проект «Платформы ОФД»).
Продажи одноразовых масок в России упали на 61% за год
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Объём продаж одноразовых перчаток (в штуках) оказался в мае ниже январского уровня на 39% и ниже уровня мая 2020 года на 65%. Продажи антисептиков снизились на 5 и 29% соответственно.

«Закупки СИЗ становятся более редкими и не системными. Если раньше пополнение их запасов происходило вместе с пополнением запасов продовольствия, обычно в периоды получения заработной платы, сейчас наблюдается уход от этой тенденции», — заявили эксперты.

В пресс-службе Wildberries, в свою очередь, отметили, что с 1 по 21 мая 2021 года продажи масок в натуральном выражении сократились на 45% по сравнению с 1—21 января. Продажи антисептиков упали на 19%. Наборов одноразовых перчаток в мае продано на 77% больше, чем в начале года.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.

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