Под заселение по программе реновации в 2021 году в Москве передали 13 новостроек

В Москве для расселения по программе реновации передали 13 новостроек с начала 2021 года. Общая площадь недвижимости превышает 115 тыс. кв. м, заявил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Программа реновации началась в 2017 году, за это время москвичам для переселения было передано 89 новостроек общей площадью более 1 млн кв. м, в которых почти 20 тыс. квартир», — отметил Гаман.

Также стало известно, что на юго-востоке столицы построили дом по программе реновации. Новостройка переменной этажности возведена по индивидуальному проекту на улице Юных Ленинцев.

«В настоящее время на объекте завершены все работы, получено разрешение на ввод в эксплуатацию», — заявил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Кроме того, как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, жители трёх домов в Северном Бутове начнут переселение по программе реновации в III квартале 2021 года. Новое жильё смогут получить свыше 500 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о программе реновации в регионе.