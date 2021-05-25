Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow открывается в столице

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Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow открывается 25 мая в российской столице.
Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow открывается в столице
  • © РИА Новости/Сергей Гунеев

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Спикерами станут главы и члены правительств стран и городов Европы, Северной Америки, Африки и Ближнего Востока, руководители подразделений и практик Всемирного банка, Международного союза электросвязи, эксперты крупнейших международных университетов, топ-менеджеры и специалисты ведущих отечественных и мировых технологических компаний.

«Мы активно применяем передовые технологии и, разумеется, изучаем лучшие практики иностранных коллег. Форум поможет нам объединить усилия — обменяться опытом и наметить возможные шаги по сотрудничеству в этой области», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Деловая программа включает такие направления, как «инфраструктура и технологии умного города», «Умный город для жизни», «Устойчивое развитие умного города».

В течение двух дней участники обсудят внедрение искусственного интеллекта в городские сервисы, электронное правительство, развитие кибербезопасности в городской среде и другие вопросы, передаёт сайт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что на форум пригласили более 50 спикеров.

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