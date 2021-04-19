Международный онлайн‑форум Smart Cities Moscow состоится в мае

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Международный онлайн‑форум Smart Cities Moscow состоится 25—26 мая.
Международный онлайн‑форум Smart Cities Moscow состоится в мае
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает РИАМО.

«Рассмотрим кейсы в сфере цифровых сервисов, транспорта, культуры, связи, экологии. Пригласили больше 50 спикеров, в том числе руководителей крупных компаний и международных экспертов», — рассказал мэр Сергей Собянин во «ВКонтакте».

По его словам, в столице создана цифровая экосистема. Так, на официальном сайте мэра доступно более 380 услуг и сервисов в электронном виде. На порталах «Активный гражданин» и «Город идей» можно оставить мнение по основным вопросам развития.

Для туристов разработана платформа Russpass. Также в столице работает бесплатная городская сеть Wi-Fi.

Ранее НСН сообщала, что конкурс технологичных проектов Impact Challenge пройдёт в Москве.

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