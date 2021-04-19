Международный онлайн‑форум Smart Cities Moscow состоится в мае
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Об этом сообщает РИАМО.
«Рассмотрим кейсы в сфере цифровых сервисов, транспорта, культуры, связи, экологии. Пригласили больше 50 спикеров, в том числе руководителей крупных компаний и международных экспертов», — рассказал мэр Сергей Собянин во «ВКонтакте».
По его словам, в столице создана цифровая экосистема. Так, на официальном сайте мэра доступно более 380 услуг и сервисов в электронном виде. На порталах «Активный гражданин» и «Город идей» можно оставить мнение по основным вопросам развития.
Для туристов разработана платформа Russpass. Также в столице работает бесплатная городская сеть Wi-Fi.
Ранее НСН сообщала, что конкурс технологичных проектов Impact Challenge пройдёт в Москве.