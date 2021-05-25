В Союзе офицеров группы «Альфа» прокомментировали сообщение о предотвращении теракта в Норильске

Президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов прокомментировал сообщение о предотвращении теракта в Норильске.

«Очень важно отработать все оперативные связи задержанных людей, чтобы в эту воронку для расследования попало как можно больше сподвижников тех, кто принимал в этом какое-то пассивное или активное участие», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, до этого времени лучше не разглашать информацию, чтобы нейтрализовать всех, кто в этом замешан.

Как отметил Филатов, злоумышленники могут сообщать нужные данные не сразу после задержания, до выяснения всех обстоятельств случившегося важно сохранять полную секретность.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила в Норильске теракт, запланированный на 9 Мая радикальным исламистом.