В Союзе офицеров группы «Альфа» прокомментировали сообщение о предотвращении теракта в Норильске

Короткая ссылка
Президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов прокомментировал сообщение о предотвращении теракта в Норильске.
В Союзе офицеров группы «Альфа» прокомментировали сообщение о предотвращении теракта в Норильске
  • РИА Новости

«Очень важно отработать все оперативные связи задержанных людей, чтобы в эту воронку для расследования попало как можно больше сподвижников тех, кто принимал в этом какое-то пассивное или активное участие», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, до этого времени лучше не разглашать информацию, чтобы нейтрализовать всех, кто в этом замешан.

Как отметил Филатов, злоумышленники могут сообщать нужные данные не сразу после задержания, до выяснения всех обстоятельств случившегося важно сохранять полную секретность.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила в Норильске теракт, запланированный на 9 Мая радикальным исламистом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить