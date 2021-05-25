ФСБ предотвратила теракт на 9 Мая в Норильске

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ФСБ предотвратила в Норильске теракт, запланированный на 9 Мая радикальным исламистом. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ФСБ предотвратила теракт на 9 Мая в Норильске
  • РИА Новости

«В Ставропольском крае 22 апреля задержан сторонник идеологии запрещённой террористической организации «Исламское государство»*, планировавший организовать 9 Мая теракт в Норильске путём подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в телефоне злоумышленника нашли переписку, свидетельствующую о его планах «склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы».

В тайнике найдены компоненты бомбы и электронные инструкции по её изготовлению.

Возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2020 году 44 теракта.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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