ФСБ предотвратила теракт на 9 Мая в Норильске

ФСБ предотвратила в Норильске теракт, запланированный на 9 Мая радикальным исламистом. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В Ставропольском крае 22 апреля задержан сторонник идеологии запрещённой террористической организации «Исламское государство»*, планировавший организовать 9 Мая теракт в Норильске путём подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в телефоне злоумышленника нашли переписку, свидетельствующую о его планах «склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы».

В тайнике найдены компоненты бомбы и электронные инструкции по её изготовлению.

Возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2020 году 44 теракта.



* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.