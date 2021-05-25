ФСБ предотвратила теракт на 9 Мая в Норильске
- РИА Новости
«В Ставропольском крае 22 апреля задержан сторонник идеологии запрещённой террористической организации «Исламское государство»*, планировавший организовать 9 Мая теракт в Норильске путём подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в телефоне злоумышленника нашли переписку, свидетельствующую о его планах «склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы».
В тайнике найдены компоненты бомбы и электронные инструкции по её изготовлению.
Возбуждено уголовное дело о склонении к теракту и пособничестве в этом.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили в 2020 году 44 теракта.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.