Экс-сотрудники МВД получили сроки по делу об отравленных письмах
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, они получили 17 и 14 лет заключения соответственно.
Фигуранты обвинялись в незаконном обороте сильнодействующих веществ, покушении на лиц под международной защитой, покушении на теракт и на контрабанду ядовитых веществ, организации террористического сообщества.
«Коммерсантъ» пишет, что они направляли в посольства других государств, руководителям НАТО и Евросоюза письма с ядовитой хлористой ртутью.
По данным ФСБ, таким образом они «пытались дестабилизировать обстановку и поссорить Россию с другими странами».