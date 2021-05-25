Экс-сотрудники МВД получили сроки по делу об отравленных письмах

Второй западный окружной военный суд вынес приговор экс-сотрудникам краснодарского МВД Максиму Котоманову и Дмитрию Красильникову по делу об отправке писем с ядовитым веществом в адрес дипломатических организаций.

Как передаёт ТАСС, они получили 17 и 14 лет заключения соответственно.

Фигуранты обвинялись в незаконном обороте сильнодействующих веществ, покушении на лиц под международной защитой, покушении на теракт и на контрабанду ядовитых веществ, организации террористического сообщества.

«Коммерсантъ» пишет, что они направляли в посольства других государств, руководителям НАТО и Евросоюза письма с ядовитой хлористой ртутью.

По данным ФСБ, таким образом они «пытались дестабилизировать обстановку и поссорить Россию с другими странами».