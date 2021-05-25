Мурашко дал прогноз относительно вакцинации от COVID-19 в России

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении» дал прогноз относительно вакцинации от COVID-19 в стране.
Мурашко дал прогноз относительно вакцинации от COVID-19 в России
  • РИА Новости

«В настоящее время наша приоритетная задача — это вакцинация населения. 60% взрослого населения должны быть привиты уже к осени», — цитирует ТАСС Мурашко.

Согласно данным на 25 мая, в России за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 7884 человек в 84 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 5 017 795.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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