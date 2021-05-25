В России за сутки выявили ещё 7884 заболевших коронавирусом
- Reuters
За сутки в России скончались 393 заболевших коронавирусом. Всего за время пандемии от последствий COVID-19 в стране умерли 119 194 человека.
При этом число вылечившихся от коронавируса за сутки увеличилось на 8743 — до 4 632 955.
Накануне COVID-19 обнаружили у 8406 человек, 319 заболевших умерли, 6450 пациентов выписали.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах остаётся напряжённой.