В России за сутки выявили ещё 7884 заболевших коронавирусом

В России за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 7884 человек в 84 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 5 017 795, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в России скончались 393 заболевших коронавирусом. Всего за время пандемии от последствий COVID-19 в стране умерли 119 194 человека.

При этом число вылечившихся от коронавируса за сутки увеличилось на 8743 — до 4 632 955.

Накануне COVID-19 обнаружили у 8406 человек, 319 заболевших умерли, 6450 пациентов выписали.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах остаётся напряжённой.