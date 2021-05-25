Кабмин разрешил въезд в Россию иностранных инвесторов

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Российское правительство поддержало инициативу Минэкономразвития о предоставлении иностранным инвесторам возможности въезда в Россию в период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кабмин разрешил въезд в Россию иностранных инвесторов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Отмечается, что ведомство «будет координировать формирование и направление в контролирующие органы списков на въезд в Россию иностранных инвесторов».

В министерстве сообщили, что соответствующие изменения внесены в распоряжение №635 правительства.

В ведомстве пояснили, что «списки будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов». 

«Инвесторами считаются собственники компаний, осуществляющих деятельность на территории России, а также иностранные граждане, въезжающие в Россию для участия в переговорах либо подписания соглашений/контрактов, направленных на запуск или реализацию инвестиционного проекта на территории России», — говорится в сообщении.

В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры получения виз для близких родственников россиян и иностранных туристов.

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