Кабмин разрешил въезд в Россию иностранных инвесторов

Российское правительство поддержало инициативу Минэкономразвития о предоставлении иностранным инвесторам возможности въезда в Россию в период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Отмечается, что ведомство «будет координировать формирование и направление в контролирующие органы списков на въезд в Россию иностранных инвесторов».

В министерстве сообщили, что соответствующие изменения внесены в распоряжение №635 правительства.

В ведомстве пояснили, что «списки будут формироваться на основании ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов».

«Инвесторами считаются собственники компаний, осуществляющих деятельность на территории России, а также иностранные граждане, въезжающие в Россию для участия в переговорах либо подписания соглашений/контрактов, направленных на запуск или реализацию инвестиционного проекта на территории России», — говорится в сообщении.

В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры получения виз для близких родственников россиян и иностранных туристов.