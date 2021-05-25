В Минфине России рассказали о ситуации с восстановлением экономики

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Замминистра финансов России Владимир Колычев рассказал о ситуации с восстановлением экономики.
В Минфине России рассказали о ситуации с восстановлением экономики
  • РИА Новости

«В целом мы видим, что восстановление экономики (это на самом деле наблюдалось и в IV квартале прошлого года, и в III отчасти) идёт по более радужной траектории, чем прогнозы правительства. Мы видим по ненефтегазовым доходам (нефтегаз — понятно, это отдельная история) — просто цены и курс», — цитирует РИА Новости Колычева.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что ожидает полного восстановления рынка труда в стране до докризисного уровня к концу 2021 года.

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о факторах, влияющих на динамику курса рубля.

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