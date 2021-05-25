Мэр Нижневартовска заявил об отставке из-за проверки в отношении него

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов сообщил, что уходит с поста главы города из-за проводящейся в отношении него проверки.

В своём Instagram политик написал, что решил лично объявить об этом, чтобы граждане «обладали официальной информацией, без домыслов».

«В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города», — заявил Тихонов.

По его словам, он не считает, что допустил нарушения, однако, учитывая серьёзность вопроса, «принял решение досрочно прекратить полномочия».

Суть проверки он не уточнил.

Тихонов возглавил второй по численности населения город ХМАО в 2016 году.