Расчёты ЗРК С-400 провели учения в Крыму

Боевые расчёты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» провели учения в Крыму. Об этом заявили в Минобороны России.

«В рамках учений по противовоздушной обороне (ПВО) военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по свёртыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что военнослужащие также отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующим уничтожением путём выполнения электронных пусков.

Ранее пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова рассказала об интересе других стран к поставкам ЗРК ПВО С-400.