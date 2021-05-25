Расчёты ЗРК С-400 провели учения в Крыму

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Боевые расчёты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» провели учения в Крыму. Об этом заявили в Минобороны России.

«В рамках учений по противовоздушной обороне (ПВО) военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по свёртыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что военнослужащие также отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующим уничтожением путём выполнения электронных пусков.

Ранее  пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова рассказала об интересе других стран к поставкам ЗРК ПВО С-400.

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