В ФСВТС рассказали об интересе зарубежных стран к поставкам ЗРК С-400
- РИА Новости
«Мы констатируем сохраняющийся интерес других потенциальных покупателей к С-400, в ФСВТС поступают соответствующие обращения», — приводит РИА Новости её ответ на вопрос журналистов о сроках поставок С-400 в Индию.
По словам Решетниковой, в настоящее время только эта система способна обеспечить «гарантированное поражение как крылатых и баллистических ракет, так и беспилотных летательных аппаратов различных классов».
В марте директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Россия ведёт переговоры с несколькими странами о закупке ЗРС С-400 и зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1».