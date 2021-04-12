В ФСВТС рассказали об интересе зарубежных стран к поставкам ЗРК С-400

Зарубежные страны продолжают проявлять интерес к поставкам российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ПВО С-400 «Триумф». Об этом заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

«Мы констатируем сохраняющийся интерес других потенциальных покупателей к С-400, в ФСВТС поступают соответствующие обращения», — приводит РИА Новости её ответ на вопрос журналистов о сроках поставок С-400 в Индию.

По словам Решетниковой, в настоящее время только эта система способна обеспечить «гарантированное поражение как крылатых и баллистических ракет, так и беспилотных летательных аппаратов различных классов».

В марте директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Россия ведёт переговоры с несколькими странами о закупке ЗРС С-400 и зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1».