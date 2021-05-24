Рособрнадзор сообщил, что перед ЕГЭ не нужно вакцинироваться от COVID-19
- РИА Новости
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«Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем регионе; проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки», — говорится в материалах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информационная система и школы столицы готовы к проведению ЕГЭ.
Как сообщал телеканал «360», в Министерстве образования Московской области напомнили, что школьники должны принести с собой на ЕГЭ. Первый экзамен состоится 31 мая.