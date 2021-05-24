Рособрнадзор сообщил, что перед ЕГЭ не нужно вакцинироваться от COVID-19

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В материалах Рособрнадзора, опубликованных на странице ведомства в Facebook, говорится, что «решение о допуске участника на ЕГЭ принимает медицинский работник, находящийся в экзаменационном пункте».
Рособрнадзор сообщил, что перед ЕГЭ не нужно вакцинироваться от COVID-19
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем регионе; проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки», — говорится в материалах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информационная система и школы столицы готовы к проведению ЕГЭ.

Как сообщал телеканал «360», в Министерстве образования Московской области напомнили, что школьники должны принести с собой на ЕГЭ. Первый экзамен состоится 31 мая.

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