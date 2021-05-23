Собянин рассказал о готовности московских школ к проведению ЕГЭ

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информационная система и школы столицы готовы к проведению ЕГЭ.
Собянин рассказал о готовности московских школ к проведению ЕГЭ
  • © РИА Новости

«Все наши классы готовы и для ЕГЭ, и для ОГЭ, вся информационная система готова, техническая возможность. Самое главное, чтобы наши учащиеся были готовы сдавать единый госэкзамен, чтобы они получили возможность поступления в лучшие вузы нашей страны», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу «Россия 1».

Собянин выразил надежду, что результаты экзаменов в этом году будут не хуже, чем в предыдущие годы.

Ранее московский мэр рассказал, что власти развивают Москву ради жителей города

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