Собянин рассказал о развитии Москвы ради жителей города

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на марафоне «Новое знание» рассказал, что власти развивают Москву ради жителей города. Российская столица занимает третье место в мире по скорости перемен — динамике роста качества жизни, экономических возможностей и получения городских услуг.

«Всё то, что мы делали, — это на пределе скоростей и на пределе возможностей. Мы делаем всё, что можно. Не то что там, знаете, давайте это поделаем. Максимум, что можно выжать из наших возможностей, мы выжимаем. Скорость перемен в Москве уступает только двум городам, на самом деле, ну просто там другой масштаб... в Китае. Но мы недалеко от них», — сказал он.

В презентации к выступлению Собянина говорится, что Москва занимает третье место по динамике роста качества жизни, экономических возможностей и получения городских услуг. Первое место в топе занимает Пекин, второе — Шанхай.

Также он рассказал, что доля жителей, которые хотели бы остаться жить в Москве, — одна из самых больших в мире. В презентации Собянина отмечено, что 60% горожан хотели бы остаться жить в Москве, при этом, к примеру, в Нью-Йорке такое желание выразили 35% жителей.

«Потому что мы развиваем для людей, для жителей, и, собственно, всё развитие ради них. Не ради заводов, которые будут построены или ещё чего-то, а ради людей», — заявил он.

Собянин подчеркнул, что победа в конкуренции с городами мира является глобальной миссией Москвы.

Ранее Собянин сообщил о строительстве спортивных объектов в Москве.