Собянин сообщил о строительстве спортивных объектов в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра нового специализированного спорткомплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Коломенском проезде сообщил, что за последние годы в столице было построено около 145 крупных спортивных объектов.
Собянин сообщил о строительстве спортивных объектов в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24».

«За последние годы мы построили около 145 крупных спортивных объектов. Это бассейны, ледовые арены, футбольные поля и так далее. Но достаточно много людей с ограниченными возможностями (здоровья. — RT), для которых нужны специальные требования к таким спортивным сооружениям», — отметил мэр.

Он также уточнил, что именно по этой причине был построен новый спорткомплекс.

Как ранее сообщал сайт Nation News, в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.

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