Собянин сообщил о строительстве спортивных объектов в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24».
«За последние годы мы построили около 145 крупных спортивных объектов. Это бассейны, ледовые арены, футбольные поля и так далее. Но достаточно много людей с ограниченными возможностями (здоровья. — RT), для которых нужны специальные требования к таким спортивным сооружениям», — отметил мэр.
Он также уточнил, что именно по этой причине был построен новый спорткомплекс.
Как ранее сообщал сайт Nation News, в Крыму рассказали о работе по реконструкции стадионов.