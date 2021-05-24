Число просмотров трансляций марафона «Новое знание» превысило 52 млн

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Число просмотров трансляций просветительского марафона «Новое знание» превысило 52 млн.
Число просмотров трансляций марафона «Новое знание» превысило 52 млн
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщает Life.ru.

«К сегодняшнему дню видеозаписи мероприятий просветительского марафона «Новое знание» набрали более 52 млн просмотров и свыше 2 млн социальных реакций — лайков, комментариев, репостов в социальных сетях», — заявили в пресс-службе мероприятия.

За три дня марафон собрал более 300 тыс. упоминаний в отечественных и зарубежных СМИ, в соцсетях.

Как отметил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, записи хранятся на сайте проекта, все желающие могут их посмотреть, оставить комментарии и помочь марафону развиваться в будущем.

Трёхдневный марафон «Новое знание» прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. В частности, на мероприятии выступил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Ранее зампред комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов поддержал заявление Илона Маска о том, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.

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