Число просмотров трансляций марафона «Новое знание» превысило 52 млн

Число просмотров трансляций просветительского марафона «Новое знание» превысило 52 млн.

Об этом сообщает Life.ru.

«К сегодняшнему дню видеозаписи мероприятий просветительского марафона «Новое знание» набрали более 52 млн просмотров и свыше 2 млн социальных реакций — лайков, комментариев, репостов в социальных сетях», — заявили в пресс-службе мероприятия.

За три дня марафон собрал более 300 тыс. упоминаний в отечественных и зарубежных СМИ, в соцсетях.

Как отметил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, записи хранятся на сайте проекта, все желающие могут их посмотреть, оставить комментарии и помочь марафону развиваться в будущем.

Трёхдневный марафон «Новое знание» прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. В частности, на мероприятии выступил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Ранее зампред комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов поддержал заявление Илона Маска о том, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.