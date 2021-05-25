Онлайн-школа RT проведёт серию мастер-классов в парке «Музеон» 

Онлайн-школа RT в июне проведёт серию мастер-классов в московском парке искусств «Музеон». Журналисты и медиаменеджеры RT расскажут о социальной, военной, документальной журналистике, а также о том, как креативно подать историю в соцсетях.

Участие в мастер-классах бесплатное, регистрация доступна по ссылке.

Мастер-классы, организованные при поддержке «Мосгорпарка», будут проходить в павильоне «Школа» в парке «Музеон» с 19:00 до 21:00.

2 июня пройдёт мастер-класс продюсера RT Creative Lab Анны Фёдоровой, 7 июня — военного корреспондента RT Марии Финошиной, 9 июня — продюсера социального проекта «Не один на один» Анны Абакумовой, 16 июня — замруководителя RT Россия Артура Соколова, 23 июня — руководителя документального канала RTД Екатерины Яковлевой.

Как рассказала руководитель онлайн-школы RT Анна Ковтунова, за полтора года существования в онлайн-школе прошли обучение около 500 начинающих и опытных медийщиков со всей России.

«Наши видеоуроки с удовольствием смотрели во время пандемии, но почти в каждом отзыве был запрос на «развиртуализацию». Мы рады, что наконец можем предложить всем неравнодушным к медиа долгожданные очные встречи», — отметила Ковтунова.

В 2016 году RT открыл «Школу» для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась онлайн-школа RT — авторские тренинги и вебинары стали доступны слушателям со всего мира.

В июне 2020 года RT запустил медиашколу для региональных журналистов и блогеров.