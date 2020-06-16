RT запускает медиашколу для региональных журналистов и блогеров

Телеканал RT запускает медиашколу «RT — Регион» для региональных журналистов и блогеров.

Онлайн-тренинги и мастер-классы будут проходить в городах России. Их проведут корреспонденты и продюсеры RT, авторы соцмедиапроектов канала, а также представители мультимедийного агентства Ruptly.

«Друзья, не нужно никуда ехать, чтобы поучаствовать в тренингах RT. Наши журналисты приедут сами и расскажут, чему научились на RT, и даже больше. Ждём всех в школе «RT — Регион», — заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Слушатели медиашколы узнают, как вывести региональные новости на федеральный уровень, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для социальных сетей. Известные журналисты и медиаменеджеры обсудят с участниками юридические аспекты работы и психологию профессии.

В 2016 году RT открыл «Школу» для начинающих журналистов и блогеров в Москве. В январе 2020 года запустилась онлайн-школа RT — авторские тренинги и вебинары стали доступны слушателям со всего мира.

С момента открытия школы обучение в ней очно и заочно прошли уже около 500 человек из 20 стран. Часть выпускников получила возможность присоединиться к команде RT.

Участие в проекте «RT — Регион» бесплатное, набор проводится на конкурсной основе.