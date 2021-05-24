Автоюрист оценил идею ужесточить ответственность за умышленное сокрытие номеров
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- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что на данный момент предусмотрено только лишение прав.
«Именно управление транспортным средством с подложными номерами, то есть об этом здесь говорится, это была статья 12.2 Кодекса об административных правонарушениях», — сказал эксперт.
По словам Москвитина, с поддельными номерами ездят много водителей — для того, чтобы уходить от ответственности.
«Для законопослушных граждан это неинтересно, их это не коснётся. А для нарушителей это будет дополнительной мерой для того, чтобы не нарушать», — считает он.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в УК может появиться ответственность за умышленное и регулярное использование поддельных госномеров на машинах. Такие поправки планирует внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.