Автоюрист оценил идею ужесточить ответственность за умышленное сокрытие номеров

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Автоюрист Илья Москвитин оценил идею ужесточить ответственность за умышленное сокрытие регистрационных знаков транспортного средства.
Автоюрист оценил идею ужесточить ответственность за умышленное сокрытие номеров
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что на данный момент предусмотрено только лишение прав.

«Именно управление транспортным средством с подложными номерами, то есть об этом здесь говорится, это была статья 12.2 Кодекса об административных правонарушениях», — сказал эксперт.

По словам Москвитина, с поддельными номерами ездят много водителей — для того, чтобы уходить от ответственности.

«Для законопослушных граждан это неинтересно, их это не коснётся. А для нарушителей это будет дополнительной мерой для того, чтобы не нарушать», — считает он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в УК может появиться ответственность за умышленное и регулярное использование поддельных госномеров на машинах. Такие поправки планирует внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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