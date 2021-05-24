Спасатель рассказал о мерах безопасности во время купального сезона

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Начальник аварийно-спасательной службы «Восвод» Александр Зуев рассказал о мерах безопасности во время купального сезона.
Спасатель рассказал о мерах безопасности во время купального сезона
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Nation News.

На пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот», он заявил, что главная ошибка в критических ситуациях на воде — паника.

«Главная задача — не паниковать. Нужно хорошенько отдохнуть две-три минуты и продолжить своё направление к берегу», — отметил он.

По его словам, если ногу свело судорогой, то нужно сильно потянуть носок стопы на себя.

Зуев также назвал категории граждан, которые чаще всего могут пострадать, передаёт ФАН. Он отметил, что первое место занимают лица в состоянии алкогольного опьянения, которые теряют чувство самосохранения.

«На втором месте дети, оставленные без присмотра родителей», — сказал эксперт.

Далее следуют пожилые люди, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее врач-невролог клиники иммунореабилитации и превентивной медицины Яна Коперская посоветовала не связывать плохое самочувствие с погодой.

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