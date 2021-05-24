Объявлены итоги Российского интернет-форума

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Участники Российского интернет-форума, прошедшего в Московской области 19—22 мая, обсудили влияние пандемии на изменение портала госуслуг, ситуацию с иностранными интернет-платформами, а также отраслевые и государственные инициативы в сфере высоких технологий.
Объявлены итоги Российского интернет-форума
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд».

В частности, состоялись круглые столы «Цифровая трансформация — новое качество предоставления госуслуг?» и «Иностранные платформы: регулировать нельзя не регулировать, где ставить запятую?».

Также прошла закрытая встреча «IT-суббота без галстуков» с участием первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Ранее сообщалось, что на Российском интернет-форуме обсудили перспективы системы дистанционного электронного голосования и разработку дополнительных механизмов общественного контроля за данной процедурой.

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