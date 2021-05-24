Объявлены итоги Российского интернет-форума
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд».
В частности, состоялись круглые столы «Цифровая трансформация — новое качество предоставления госуслуг?» и «Иностранные платформы: регулировать нельзя не регулировать, где ставить запятую?».
Также прошла закрытая встреча «IT-суббота без галстуков» с участием первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.
Ранее сообщалось, что на Российском интернет-форуме обсудили перспективы системы дистанционного электронного голосования и разработку дополнительных механизмов общественного контроля за данной процедурой.