Объявлены итоги Российского интернет-форума

Участники Российского интернет-форума, прошедшего в Московской области 19—22 мая, обсудили влияние пандемии на изменение портала госуслуг, ситуацию с иностранными интернет-платформами, а также отраслевые и государственные инициативы в сфере высоких технологий.

РИА Новости