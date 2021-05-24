В Ижевске выявлены нарушения правил продажи алкоголя в день последнего звонка

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Свыше 50 нарушений правил продажи алкоголя выявили в Ижевске в день последнего звонка.
В Ижевске выявлены нарушения правил продажи алкоголя в день последнего звонка
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

За минувшую субботу, 22 мая, когда на территории Удмуртии в связи с празднованием выпускниками школ последнего звонка была запрещена розничная продажа спиртного, в Ижевске было выявлено 56 правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства.

Полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее стилист, дизайнер и телеведущий Владислав Лисовец в беседе с URA.RU прокомментировал популярность формы времён СССР среди современных выпускниц.

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