В Тульской области аварийно сел воздушный шар

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки воздушного шара в Труфанове Ленинского района Тульской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По предварительным данным, вечером 23 мая воздушный шар, на борту которого находились пилот и 12 пассажиров, совершил аварийную посадку в деревне Труфаново Ленинского района Тульской области. При этом аэростат задел провода и повалил на землю электрический столб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

Сообщается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что на Украине в Хмельницкой области воздушный шар с людьми на борту разбился во время проведения Фестиваля воздушных шаров.