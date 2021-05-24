Роскомнадзор не исключает замедления трафика сервисов Google

Google недостаточно фильтрует запрещённый в России контент, Роскомнадзор может замедлить трафик сервисов компании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как передаёт ТАСС, в пресс-службе отметили, что в среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на такой контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, ресурсы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что объёмы и сроки неудаления материалов таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.

Ранее стало известно, что суд в Москве принял к производству иск Google к РКН после требования заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на YouTube.