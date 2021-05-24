В Северной Осетии школьница скончалась в день сдачи экзамена
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Незадолго до начала аттестации девочке стало плохо. На помощь пришли медики, которые дежурили в школе, но учащейся девятого класса потребовалась госпитализация. По пути в больницу она умерла.
«Обстоятельства произошедшей трагедии в Моздокском районе выясняются», — сказали в министерстве.
Ранее клинический психолог, педагог Александра Кондрахина в беседе с ФАН дала советы по подготовке детей к экзаменам.