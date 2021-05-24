В Северной Осетии школьница скончалась в день сдачи экзамена

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В одной из школ Моздокского района школьница скончалась в день сдачи основного государственного экзамена, заявили в пресс-службе Минобрнауки Северной Осетии.
В Северной Осетии школьница скончалась в день сдачи экзамена
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Незадолго до начала аттестации девочке стало плохо. На помощь пришли медики, которые дежурили в школе, но учащейся девятого класса потребовалась госпитализация. По пути в больницу она умерла.

«Обстоятельства произошедшей трагедии в Моздокском районе выясняются», — сказали в министерстве.

Ранее клинический психолог, педагог Александра Кондрахина в беседе с ФАН дала советы по подготовке детей к экзаменам.

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