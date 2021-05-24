В ХМАО прокомментировали ситуацию с пожарами

В ХМАО прокомментировали ситуацию с природными пожарами.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 47 лесных пожаров общей площадью 2235 га. На территории автономного округа действует четыре локализованных лесных пожара площадью 1288 га на территории Кондинского лесничества», — говорится в сообщении департамента.

В МЧС по ХМАО уточнили, что основной причиной возникновения пожаров стали грозы.

Как ранее сообщал телеканал «Звезда», в Тюменской области зафиксировано более 60 очагов лесных пожаров. К их тушению подключились военные.