В ХМАО прокомментировали ситуацию с пожарами
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.
«Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 47 лесных пожаров общей площадью 2235 га. На территории автономного округа действует четыре локализованных лесных пожара площадью 1288 га на территории Кондинского лесничества», — говорится в сообщении департамента.
В МЧС по ХМАО уточнили, что основной причиной возникновения пожаров стали грозы.
Как ранее сообщал телеканал «Звезда», в Тюменской области зафиксировано более 60 очагов лесных пожаров. К их тушению подключились военные.