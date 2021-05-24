Робота-помощника для банков и гостиниц разрабатывают в Подмосковье

В Московской области в центре молодёжного инновационного творчества «Роболатория» начали разрабатывать антропоморфного робота DRUID. Его можно применить в банковской, гостиничной и образовательной сферах.

Об этом сообщает телеканал «360».

Программное обеспечение позволит роботу распознавать лица и голоса, генерировать ответы на общие вопросы, поддерживать диалог с собеседником, отметили в областном Мининвесте.

Компания DRUID Robotics начала принимать предварительные заказы на покупку изделий. Первые поставки запланировали на декабрь, сообщила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Проект реализуется в сотрудничестве с Московским политехом, Государственным университетом управления, «Леруа Мерлен», «Лабораторией Касперского», МГИМО и Мининвестом региона.

Ранее директор Объединенного института ядерных исследований академик РАН Григорий Трубников в беседе с «Известиями» рассказал о работе организации в период пандемии.