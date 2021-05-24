Робота-помощника для банков и гостиниц разрабатывают в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».
Программное обеспечение позволит роботу распознавать лица и голоса, генерировать ответы на общие вопросы, поддерживать диалог с собеседником, отметили в областном Мининвесте.
Компания DRUID Robotics начала принимать предварительные заказы на покупку изделий. Первые поставки запланировали на декабрь, сообщила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.
Проект реализуется в сотрудничестве с Московским политехом, Государственным университетом управления, «Леруа Мерлен», «Лабораторией Касперского», МГИМО и Мининвестом региона.
Ранее директор Объединенного института ядерных исследований академик РАН Григорий Трубников в беседе с «Известиями» рассказал о работе организации в период пандемии.