Трансляции марафона «Новое знание» посмотрели более 40 млн раз

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Просветительский марафон «Новое знание» собрал более 40 млн просмотров в интернете.
Трансляции марафона «Новое знание» посмотрели более 40 млн раз
  • © marathon.znanierussia.ru

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-релиз мероприятия.

«Трансляции марафона в интернете набрали более 40 млн просмотров. Более 300 вузов подключились к открытым урокам марафона, 20 тыс. подключений было совершено из школ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе марафона 176 спикеров — учёных, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний, артистов — получили более 21 тыс. вопросов.

Трёхдневный марафон «Новое знание» прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. В частности, на мероприятии выступил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Ранее зампред комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов поддержал заявление Илона Маска о том, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.

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