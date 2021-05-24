Трансляции марафона «Новое знание» посмотрели более 40 млн раз

Просветительский марафон «Новое знание» собрал более 40 млн просмотров в интернете.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-релиз мероприятия.

«Трансляции марафона в интернете набрали более 40 млн просмотров. Более 300 вузов подключились к открытым урокам марафона, 20 тыс. подключений было совершено из школ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе марафона 176 спикеров — учёных, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний, артистов — получили более 21 тыс. вопросов.

Трёхдневный марафон «Новое знание» прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. В частности, на мероприятии выступил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Ранее зампред комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов поддержал заявление Илона Маска о том, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.