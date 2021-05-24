Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году планируется благоустроить Дмитровский переулок, связывающий Большую Дмитровку и Петровку.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра Москвы.

Собянин отметил, что в этом году основные работы по созданию качественной городской среды проходят в жилых районах, а в центре будет реализовано лишь несколько небольших проектов. Одним из них станет благоустройство Дмитровского переулка.

«Движение в Дмитровском переулке одностороннее. Таким оно останется и после благоустройства. Но за счёт оптимизации ширины полос тротуары станут значительно шире и комфортнее для людей», — написал мэр.

На проезжей части появятся карманы для автовладельцев и парковки для велосипедистов. Улицу оснастят современными фонарями.

Закончить работы планируется уже к сентябрю.

Собянин также рассказал ещё об одном проекте, который должен быть реализован в центре столицы. Речь идёт о территории около флаг­манского центра «Моя работа» на Шаболовке, 48. Центр расположен в старом двухэтажном здании, которое было приведено в порядок в прошлом году. В ближайшие месяцы планируется благоустроить прилегающую территорию.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.