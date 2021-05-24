Эксперт прокомментировал разлив нефтепродуктов в Коми

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Эксперты сделали предварительную оценку масштабов ущерба от разлива нефтепродуктов в Республике Коми. Сумма может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей.
Эксперт прокомментировал разлив нефтепродуктов в Коми
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом в беседе с «Известиями» заявил официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«Если в воду попало не более 9 т нефти, то, вероятно, по опыту норильского кейса государство оценит ущерб в пределах 700 млн рублей. Важный момент: пока ещё нет оценки загрязнения реки Уса (в неё впадает Колва) и далее Печоры. В худшем случае на фоне распространения географии аварии ущерб может достичь и 1 млрд рублей», — отметил Лобода.

По его словам, пока оценить ущерб достаточно сложно. Кроме того, федеральные регуляторы и республиканские власти могут корректировать сумму после уточнения последствий загрязнения, получения результатов анализа проб воды и почвы пострадавших территорий.

Ранее в Минприроды уточнили масштабы разлива нефти в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

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